Зоозащитники возмутились снимком коровы в арестантской робе

Зоозащитники поделились фотографией, которую заметили в статье о проблемах молочного рынка России в связи с пандемией коронавируса. Они рассказали, что корова с порядковым номером на груди и цепью на шее просит откликнуться партнеров отрасли.

Источник фото: «Экспресс газета».

«Молочники сами признают, что животные — узники индустрии. Но! Особый цинизм заключается в том, что они и не собирались отказываться от их порабощения… Или это своеобразное признание по Фрейду?», — написали зоозащитники.

В компании заявили, что это все ирония. Они просто нашли снимок в интернете, их зацепила надпись.

Ольга Доронина, заводчица коз, считает, что зоозащитники не понимают, что животноводство поддерживает нашу экономику. Она также отметила, что во время дойки травмы животным не наносятся, так как процесс усовершенствовали.