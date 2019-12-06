Зоозащитники рассказали о массовой гибели лебедей в Калининграде

Почти 10 лебедей отравились на двух калининградских озерах. Предположительно, водоплавающие склевали яд, который применяется для борьбы с грызунами.

На озерах Верхнее и Лесное уже погибли семь птиц, рассказала «Интерфаксу» руководитель реабилитационного центра для птиц «Биосфера Балтики» Юлия Садовская. Лебедей с признаками отравления приносят к ветеринарам жители города и сотрудники МЧС.

Число окруживших село на Чукотке медведей увеличилось до 60 Подробнее

«На этот момент погибли семь птиц, еще нескольких мы пытаемся спасти», — пояснила Садовская.

Специалисты уже провели первые вскрытия. Предварительно установлено, что лебеди отравились гемолитическим ядом. Окончательные выводы можно будет сделать только через несколько дней — после завершения всех необходимых анализов.

Все погибшие птицы, заметила Садовская, были здоровы, нормально развивались и не являлись носителями каких-либо инфекций.

В реабилитационном центре надеются призвать людей к бдительности и ответственности за птиц, которые зимуют в городских водоемах.

«Надеемся, что и полиция не останется в стороне от этого вопиющего факта умышленного отравления водоплавающих», — заключила глава зоозащитной организации.