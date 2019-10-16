Зоозащитники призвали правительство спасти кошек от замерзания

Зоозащитники в своем обращении заявили, что бездомные коты могут спасаться от холода в подвалах многоквартирных домов. Однако обслуживающие жилфонд управляющие компании замуровывают все входы. В результате этого у животных практически не остается шансов на спасение.

Минстрой разработал проект постановления «О внесении изменений в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме». Документ обяжет коммунальщиков оставлять открытым хотя бы один небольшой вход в подвал каждого многоквартирного дома. Многие ведомства одобрили проект, однако он все еще находится на стадии рассмотрения.

Поэтому в преддверии зимы зоозащитники просят власти как можно скорее принять документ.