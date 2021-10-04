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    04 октября 2021, 12:56

    Зоозащитники призвали не отдавать черных кошек новым хозяевам накануне Хэллоуина

    Анастасия Калинина

    В Новом Уренгое зоозащитники призвали не отдавать новым хозяевам черных кошек в преддверии Хэллоуина, так как они могут стать жертвами темного праздника.

    Зоозащитники призвали не отдавать черных кошек новым хозяевам накануне Хэллоуина

    Волонтеры приюта «Подари мне жизнь» разместили во «ВКонтакте» обращение ко всем, кто помогает пристроить бездомных животных, с призывом обезопасить животных в это время.

    «Центр не отдает черных котов, кошек и котят до 3 ноября. Многие знают, что в ночь на 1 ноября празднуется Самайн (Хэллоуин), который некоторыми людьми рассматривается как темный праздник, на котором принято проводить ритуалы», — говорится в сообщении.

    Представители отметили, что черные коты и кошки в это время всегда подвергались опасности, поэтому лучше перестраховаться. Совсем небольшое количество комментаторов записи усомнились в необходимости такой меры. Большинство местных жителей согласились, что накануне Хэллоуина интерес к кошкам и собакам черных цветов и правда растет.