Зоозащитники призвали не отдавать черных кошек новым хозяевам накануне Хэллоуина

В Новом Уренгое зоозащитники призвали не отдавать новым хозяевам черных кошек в преддверии Хэллоуина, так как они могут стать жертвами темного праздника.

Волонтеры приюта «Подари мне жизнь» разместили во «ВКонтакте» обращение ко всем, кто помогает пристроить бездомных животных, с призывом обезопасить животных в это время.

«Центр не отдает черных котов, кошек и котят до 3 ноября. Многие знают, что в ночь на 1 ноября празднуется Самайн (Хэллоуин), который некоторыми людьми рассматривается как темный праздник, на котором принято проводить ритуалы», — говорится в сообщении.

Представители отметили, что черные коты и кошки в это время всегда подвергались опасности, поэтому лучше перестраховаться. Совсем небольшое количество комментаторов записи усомнились в необходимости такой меры. Большинство местных жителей согласились, что накануне Хэллоуина интерес к кошкам и собакам черных цветов и правда растет.