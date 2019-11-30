Зоозащитники попросили не оставлять домашних кошек и собак на дачах
С таким призывом к россиянам обратился Центр защиты прав животных «Вита». «Эти выходные, скорее всего, станут последними в уходящем дачном сезоне. Коммунальные пригородные службы каждой осенью отмечают резкое увеличение численности бездомных животных», — приводит «Интерфакс» текст сообщения организации. Зоозащитники подчеркнули, что это явление напрямую связано с поступками нерадивых хозяев животных. Некоторые «любители животных» бросают своих кошек и собак на произвол судьбы за городом.
Депутат Госдумы объяснил, как обязательное чипирование спасет животных от смертиПодробнее
Из множества брошенных животных до весны доживают единицы. Домашних зверей на улице ждут голод и холод. Также они из-за доверчивости гибнут от рук живодеров. Часто оставленные на улице собаки и кошки попадают под колеса автомобилей.
Ранее стало известно, что Минсельхоз внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект об обязательной маркировке и регистрации всех домашних животных к концу 2019 года. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «360», что чипирование поможет хозяину найти потерявшееся животное. Сейчас пропавшую кошку или собаку в лучшем случае ждет приют, но чаще их усыпляют.