Зоозащитники обвинили приют в Иркутске в убийстве 50 тысяч собак

Зоозащитники просят взять под контроль расследование многолетнего убийства собак и кошек, отловленных в Иркутской области. Заявление они направили после сообщения волонтеров. В начале ноября добровольцы проникли на территорию приюта в поселке Карлук в 13 километрах от Иркутска. Там они обнаружили трупы собак, часть которых лежала в морозильных ларях. Рядом с ними в мешках хранились трупы животных со следами насильственной смерти.

По информации зоозащитников, приют относится к ООО «Пять звезд» — монополисту в отлове и содержании бездомных животных в Иркутской области. Авторы обращения заявили, что собаки «систематически убиваются жестокими способами прямо во время отлова», а единицы четвероногих поступают в «незаконный „приют“». Там животные вскоре умирают от голода, жажды и инфекции.

Владелец «Пяти звезд» Александр Солдатов назвал обвинения зоозащитников надуманными. Он также сообщил об угрозах его родным.

«Вокруг нашего приюта давно провокации происходят. Были случаи, когда нам подкидывали мертвых животных. Если есть свидетельства, что собак убили, в этом должны разобраться правоохранительные органы. Сейчас в приюте проходит проверка ветеринарной службы, согласованная прокуратурой. Давайте дождемся ее результатов», — сказал Солдатов.

Согласно информации региональных СМИ, внеплановая проверка приюта началась 7 ноября, она продлится до 2 декабря. Однако 8 ноября зоозащитники вывезли из «Пяти звезд» кошек и собак, а значит, выявить нарушения будет сложнее.

Несколько собак, которых вывезли активисты, вернулись обратно в приют, рассказал Солдатов.

«Если бы им было у нас плохо, они бы не возвращались», — пояснил владелец.

В 2020 году сотрудники приюта отловили около четырех тысяч бродячих собак. Постоянно в приюте они не содержатся: спустя месяц после отлова, лечения, стерилизации и внесения в базу данных четвероногих выпускают на волю, а не убивают.

Солдатов связал заявления зоозащитников с конкуренцией на местном рынке услуг по отлову безнадзорных животных. Он назвал действия своих конкурентов «беспределом».