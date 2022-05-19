Зоозащитники Ленобласти попросили граждан не подбирать детенышей диких животных

Представители Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области попросили граждан не подбирать детенышей диких животных. Об этом написало издание Peterburg2.

Встреча с детенышем зайца, косули, лося или лисицы не означает, что он остался один. Скорее всего, мама зверя находится где-то неподалеку.

«Взрослые особи диких животных иногда ненадолго оставляют новорожденных детенышей одних, но затем возвращаются и без труда находят их», — процитировало ИА Nation News слова сотрудников комитета.

Только в том случае, если дикий дверь имеет рану, необходимо обращаться в Комитет по животному миру.