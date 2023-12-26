Общество 26 декабря 2023, 18:35 Зоозащитник Зиберт осудила принятие закона об эвтаназии животных в Забайкалье

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Животные появляются на улице всегда только по вине человека, поэтому нужно разрабатывать законы в отношении последнего, а не разрешать убийство бездомных четвероногих. Таким мнением с радио «КП» поделилась юрист и зоозащитник Светлана Зиберт в связи принятием закона об эвтаназии в Забайкалье.

Она объяснила, что практика существует уже в нескольких регионах. И пока она зарекомендовала себя не лучшим образом. Потому что эвтаназия, которая должна быть гуманной, на деле такой не является. Более того, исполнение и принятие этого закона очень ресурсозатратно. Гораздо проще, по мнению эксперта, заниматься отловом и стерилизацией.

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