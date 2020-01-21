Зоозащитник усомнился в статистике Роспотребнадзора о нападениях животных на людей

Базаркина отметила, что только 10 тысяч — это нападения бездомных животных. Остальная масса, по ее словам, это нерадивые хозяева домашних животных.

«Кошки тоже атакуют своих владельцев. Если по всей России собрать, то, может быть, наберем в сумме 35 тысяч нападений. Если было бы 380 тысяч, мы бы знали эту статистику», — уточнила ведущий специалист Московского общества защиты животных

Она согласилась с тем, что нужно строить нормальные зооприюты, дабы снизить число пострадавших от нападений. Кроме того, необходимы профессионалы по отлову бродячих животных в городах. В противном случае порядка не будет.