Зоозащитник рассказал о запретах, которые необходимо закрепить в законе

Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева рассказала, какие запреты необходимо закрепить на законодательном уровне.

«Цель международного зоозащитного движения — да, она такая: убрать животных вообще из индустрии», — отметила Дмитриева.

По ее словам, нужно запретить употреблять мясо животных в пищу. В ближайшее время планируется добиться законодательного закрепления наказания за сам факт жестокого обращения. Так, в настоящий момент крайне тяжело доказать умысел при убийстве животного либо садистские наклонности, пишет РИА ФАН.

Помимо прочего, активисты настаивают на введении административного наказания за плохое отношение к братьям нашим меньшим. Дмитриева подчеркнула, что животное не является аксессуаром или игрушкой. Зоозащитники категорически против их выступлений в цирках и любых развлекательных мероприятиях.