Зоозащитник рассказал о «гладиаторских боях» людей с собаками в России

В России продолжают устраивать собачьи бои, хотя в стране их запретили в 2018 году. Иногда бои устраивают и с людьми. Все дело в том, что это очень закрытая индустрия, в которой вращаются большие деньги. Об этом «360» рассказали эксперты.

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев рассказал «360», что никто не знает, сколько конкретно в России проводится собачьих боев в год. Нет даже приблизительной статистики. Но иногда такие мероприятия проводят с участием людей.

«На территории каждого субъекта федерации есть где-то четыре-пять таких вертепа. Это не только собачьи бои, есть бои между людьми и собаками, просто гладиаторские бои», — заявил Горячев.

Он подчеркнул, что все это незаконно и происходит из одного источника. Сотрудники правоохранительных органов серьезно не занимаются такими делами, но зоозащитники постоянно встречают жертв жестоких забав.

«Есть инсайдеры, которые сообщают, что все равно это все проводится — в клубах, в частном порядке, ставки большие. <…> Они называют это соревнованиями, но это закрытые встречи», — объяснил Даллакян.

По его словам, на таких боях устраивают очень строгий контроль посетителей. Депутат считает, что в основном подобной деятельностью занимаются в кавказских республиках. Раньше бои частенько устраивали и в Челябинской области из-за близости к границе с Казахстаном, но коронавирус приостановил это дело.

Полная версия статьи: «Собачьи бои обошли закон. Жестокая индустрия скрывается под маской „тестирований“».