Общество 28 августа 2023, 18:40 Зоозащитник Корецких поддержал новый стандарт площадок для дрессировки и выгула собак

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Минстрой разрабатывает единый стандарт для возведения площадок для игр и дрессировки собак, в том числе и их количество в зависимости от численности населения. Председатель Общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких с разговоре с «Общественной службой новостей» поддержал эту инициативу.

По его словам, владельцы собак сталкивались с рядом проблем. В частности, из-за отсутствия необходимой инфрастктуры они фактически нарушали закон, согласно которому выгул собак был разрешен только в специальных местах, которые на деле отсутствовали. Теперь же они смогут справиться с подобными трудностями.

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