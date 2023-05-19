Общество 19 мая 2023, 15:54 Зоозащитник Комагина: в РФ необходим единый закон по обращению с бездомными животными, применимый ко всем регионам

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Введение применимого ко всем регионам федерального закона, который предусматривал бы правила обращения с бездомными животными, необходимо в России. Об этом зоозащитник Анастасия Комагина рассказалаRunews.

По словам эксперта, на сегодняшний день власти субъектов РФ вправе самостоятельно определять механизмы отлова бродячих собак. Однако определенные методы будут эффективны в южных регионах, но безрезультатны в северных районах страны из-за сурового климата.

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Комагина отметила, что единый гибкий закон помог бы решить проблему, связанную с обращением с бездомными животными.