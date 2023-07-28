Общество 28 июля 2023, 16:04 Зоозащитник Комагина предложила ввести в России обязательную регистрацию для всех собак

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Чтобы вывести защиту животных в России на новый уровень, нужно внедрить систему обязательной регистрации всех собак. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина.

По ее словам, в России процветают так называемые черные заводчики. Они скрещивают разные виды собак без каких-либо знаний, что нередко приводит к инвалидности животных. Кроме того, некоторые содержат животных в непригодных для этого условиях.

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Обязательная регистрация позволит отслеживать их местоположение, состояние и уровень комфорта, которое получает собака. Пока остро проблема стоит именно с ними, с кошками она еще не назрела так сильно.

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