Общество 20 июля 2023, 13:52 Зоозащитник Даллакян поддержал введение более высоких штрафов за выгул собак без намордника

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Служебные породы собак, а также те, чьи размеры больше средних, должны выгуливаться только в намордниках, а за нарушение следует ввести неноминальный штраф. Таким мнением с «Ридусом» поделился член центрального штаба «Народного фронта» зоозащитник Карен Даллакян.

По его словам, именно такие собаки, принадлежащие людям, гораздо чаще, чем бездомные, нападают на людей и кусают их. Как добавил сайт KP.RU, эксперт заявил, что увеличение штрафов до трех тысяч рублей — это правильная мера. Карен Даллакян уверен, что это поможет повысить культуру содержания животных.

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