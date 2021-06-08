Зоозащитник: биологическая опасность захоронения трупов животных на своих участках преувеличена

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев объяснил радиостанции «Говорит Москва», как хозяевам захоронить своего питомца в случае его смерти.

По словам Горячева, необходимо обратиться в специализированную организацию для того, чтобы захоронить животное. Она оказывает платные услуги, которые зависят от веса животного.

«Фактически вас вынуждают оплачивать кремацию животного. <…> Разброс цен будет достаточно высок. По крайней мере, в старые времена это доходило до двух тысяч рублей, а если речь идет об индивидуальной кремации, то ценник не ограничен», — рассказал Горячев.

Он предупредил, что в случае выброса трупа животного на помойку можно попасть на штраф, который доходит до 10 тысяч рублей.

«Биологическая опасность захоронения трупов животных на своих участках преувеличена, мне не вполне понятно, с чем связаны такие драконовские меры. Власти перестраховываются. Думаю, граждане так и продолжат хоронить животных на своих дачах», — предположил зоозащитник.