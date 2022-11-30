30 ноября 2022, 22:09
Зоотехнолог Никитина рассказала, что содержать лемура в квартире сложно
Зоотехнолог Евгения Никитина перечислила особенности содержания лемура дома. Это питомец, с которым будет непросто, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Лемуру придется выделить отдельную комнату, так как ему необходимо личное пространство. Приучить этого зверя к лотку невозможно, добавила эксперт.
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«По питанию больше фрукты-овощи, хотя насекомых тоже иногда надо добавлять в рацион», — уточнила Никитина.
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