Общество 15 апреля 2024, 14:10 Зоотехник Змеева: после укуса гадюки необходимо снять украшения и выпить антигистаминное

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Зоотехник тульского экзотариума Дарья Змеева рассказала, как действовать в случае нападения гадюки. Крайне важно не поддаваться панике, ведь укус не является смертельным, отметила эксперт в беседе с «Тульской службой новостей».

Она посоветовала снять абсолютно все украшения с рук: кольца, браслеты, часы. Если пропустить данный шаг, отеки могут привести к медицинским осложнениям, пояснила специалист.

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По ее словам, также необходимо принять антигистаминные препараты, после чего — следить за состоянием. Детям, пожилым людям и пациентам с хроническими недугами лучше сразу обратиться к врачу.