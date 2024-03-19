Общество 19 марта 2024, 11:52 Зоотехник Чибисова: что серую ворону дома можно содержать только в большом вольере

Читать 360tv в

Серая ворона распространена почти на всей территории России, это очень умная и сообразительная птица, которая быстро привыкает к человеку. Об этом рассказала «Тульской службе новостей» зоотехник Тульского областного экзотариума Виктория Чибисова.

Она объяснила, что если птицу завести молодой, то она почти сразу сориентируется и начинет воспринимать человека и всех домашних обитателей членами своей стаи, взрослая особь тоже привыкает быстро, но, скорее, терпит окружающих. Содержать ворону можно в большом вольере, иначе она превратит квартиру в сарай.

Реклама

«Вольер занимает немало места. Минимум два метра в высоту и метр на два по периметру. Внутри — палки-жердочки, игрушки и закрепленные поилки с кормушками», — отметила Виктория Чибисова.

Она добавил,: что держать птицу в вольере все время нельзя, нужно обязательно выводить на прогулки, делать это можно на специальном поводке. Вороны всеядны, что является их большим плюсом. Подобрать рацион будет очень просто.

Авторы: