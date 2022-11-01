Зооспециалист Маркина рассказала об уходе за чилийской белкой дегу | 360°

Общество 01 ноября 2022, 22:54 Зооспециалист Маркина рассказала об уходе за чилийской белкой дегу

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Зооспециалист Дарья Маркина дала советы по уходу за чилийской белкой дегу. Об этом со общила ТС Н24.

По данным телеканала «Царьград», для дегу лучше всего завести стеклянный террариум. В нем следует также сделать отдельный домик для грызуна.

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Кроме того, чилийские белки лучше чувствуют себя в компании, поэтому желательно заводить их парами. Если это невозможно, с питомцем необходимо проводить много времени, заключила Маркина.

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