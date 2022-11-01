Зооспециалист Маркина рассказала об уходе за чилийской белкой дегу | 360°

01 ноября 2022, 22:54
Зооспециалист Маркина рассказала об уходе за чилийской белкой дегу
Зооспециалист Дарья Маркина дала советы по уходу за чилийской белкой дегу. Об этом со общила ТС Н24.
По данным телеканала «Царьград», для дегу лучше всего завести стеклянный террариум. В нем следует также сделать отдельный домик для грызуна.
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Кроме того, чилийские белки лучше чувствуют себя в компании, поэтому желательно заводить их парами. Если это невозможно, с питомцем необходимо проводить много времени, заключила Маркина.
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