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    27 июня 2022, 15:41

    Зоопсихолог Волков рассказал, как отучить кота будить хозяев по утрам

    Полина Гребенщикова

    Кошачье утро начинается значительно раньше, чем человеческое: эта проблема знакома многим кошатникам. Как отучить питомца будить вас по утрам, для kp.ru рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

    Зоопсихолог Волков рассказал, как отучить кота будить хозяев по утрам

    Чаще всего коты по утрам начинают кричать и приставать к хозяину только потому, что им скучно. Поэтому кота нужно вымотать играми и активностью с вечера, чтобы он безмятежно проспал всю ночь до утра.

    «Чтобы ночь и утро прошли спокойно, питомцев с вечера нужно хорошенько вымотать, поиграть с ними. Но не просто дать мышку или мячик, чтобы они сами развлекались, вам тоже надо включиться в этот процесс. Играть с животными нужно постоянно, а не пару раз в неделю. Иначе эффекта не будет», — пояснил специалист.

    Утром, когда кот начинает мяукать и бегать, стоит просто игнорировать его: наказания не сработают, а если попытаться успокаивать кота лаской или угощением, он поймет, что беситься по утрам — довольно полезное занятие.

    «Метод игнорирования по утрам можно использовать лишь в том случае, если вы действительно будете уделять кошке внимание в другое время. Если не готовы поиграть с ней в пять утра, то должны посвятить этому занятию вечер», — отметил зоопсихолог.

    Нужно запастись терпением: перестраивание режима кота может занять не один день, добавил Волков.