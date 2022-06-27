Зоопсихолог Волков рассказал, как отучить кота будить хозяев по утрам

Кошачье утро начинается значительно раньше, чем человеческое: эта проблема знакома многим кошатникам. Как отучить питомца будить вас по утрам, для kp.ru рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

Чаще всего коты по утрам начинают кричать и приставать к хозяину только потому, что им скучно. Поэтому кота нужно вымотать играми и активностью с вечера, чтобы он безмятежно проспал всю ночь до утра.

«Чтобы ночь и утро прошли спокойно, питомцев с вечера нужно хорошенько вымотать, поиграть с ними. Но не просто дать мышку или мячик, чтобы они сами развлекались, вам тоже надо включиться в этот процесс. Играть с животными нужно постоянно, а не пару раз в неделю. Иначе эффекта не будет», — пояснил специалист.

Утром, когда кот начинает мяукать и бегать, стоит просто игнорировать его: наказания не сработают, а если попытаться успокаивать кота лаской или угощением, он поймет, что беситься по утрам — довольно полезное занятие.

«Метод игнорирования по утрам можно использовать лишь в том случае, если вы действительно будете уделять кошке внимание в другое время. Если не готовы поиграть с ней в пять утра, то должны посвятить этому занятию вечер», — отметил зоопсихолог.

Нужно запастись терпением: перестраивание режима кота может занять не один день, добавил Волков.