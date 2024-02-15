Общество 15 февраля 2024, 13:19 Зоопсихолог Ушакова: собаки достаточно спокойно относятся к антисанитарии

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Зоопсихолог Лидия Ушакова рассказала, как собаки чувствуют себя в антисанитарных условиях. Такие вещи редко беспокоят питомцев, отметила эксперт в беседе с Life.

При этом она добавила, что неприятные запахи и грязь в квартире способны оказать негативное влияние на состояние здоровья животного. Впоследствии у четвероногого друга появится психологический дискомфорт.

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Соответствующая обстановка может быть признаком невозможности владельцев обеспечить питомцу удовлетворение базовых потребностей. Речь идет о сбалансированном питании, прогулках и ментальной нагрузке, пояснила специалист.