Общество 10 января 2024, 12:51 Зоопсихолог Петренко объяснила боязнь салютов у собак тем, что они не понимают, где источник звука

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Большинство собак боятся салютов и фейерверков, потому что не понимают, где находится источник звука. Об этом sovainfo.ru рассказала кинолог, зоопсихолог Лана Петренко.

Она объяснила, что животное теряется. Потому что изначально грохот идет с одной стороны, а потом рассеивается. Как добавил RT, собака не знает, куда ей бежать.

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«Собаки очень боятся салютов из-за того, что не понимают источник звука. Он рассеивается. Вроде бахнул в одном месте, звучит в другом — и непонятно, куда бежать», — подчеркнула кинолог.

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