Общество 03 мая 2023, 18:27 Зоопсихолог Нечаева рассказала, что владельцы животных часто жалуются на их агрессию

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Владельцы животных нередко обращаются к специалистам из-за нечистоплотности, агрессии и конфликтности питомцев. Об этом сайту nashgorod.ru рассказала зоопсихолог Наталья Нечаева.

По ее словам, обращаться к специалисту нужно не только в тот момент, когда проблема уже появилась, но и до ее возникновения. Например, если планируется какое-то стрессовое событие.

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«Если в доме планируется событие (рождение ребенка, отпуск с животным, переезд, подселение ещё одного питомца), то необходимо подготовить животное к этому. Подготовить всегда проще, чем решать последствия», — сказала Наталья Нечаева.

Как добавил RT, зачастую зоопсихологу хватает нескольких занятий.

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