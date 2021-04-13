Зоопсихолог назвал аргументы против того, чтобы заводить экзотов

Зоопсихолог Мирослав Волков назвал аргументы против того, чтобы заводить экзотических животных, написал сайт Pravda.Ru.

Речь идет о рептилиях и диких кошках: манулы, сервалы, пумы. По словам специалиста, эти животные милые, пока они маленькие. Когда котенок вырастает в большого хищника, он становится неуправляемым.

«У нас есть одомашненные животные. Например, кошки, которые с нами уже давно. У них генетически есть предрасположенность к общению с человеком», — отметил Волков.

Специалист посоветовал смотреть на диких животных в зоопарках и других местах, где наблюдение за ними будет безопасным для жизни.

Агрессивными могут быть и привычные всем нам домашние любимцы. Волков назвал факторы, из-за которых питомцы могут становиться злыми. Собака или кошка нередко огрызаются на хозяев, если они недостаточно физически активны. Эксперт посоветовал «заигрывать» своих животных. Если у животного под конец дня остается много сил, он будет тратить их на негативные эмоции. Помимо прочего, одиночество влияет на их психику питомца так же, как на психику человека.