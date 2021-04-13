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    13 апреля 2021, 12:22

    Зоопсихолог назвал аргументы против того, чтобы заводить экзотов

    Полина Петрова

    Зоопсихолог Мирослав Волков назвал аргументы против того, чтобы заводить экзотических животных, написал сайт Pravda.Ru.

    Зоопсихолог назвал аргументы против того, чтобы заводить экзотов

    Речь идет о рептилиях и диких кошках: манулы, сервалы, пумы. По словам специалиста, эти животные милые, пока они маленькие. Когда котенок вырастает в большого хищника, он становится неуправляемым.

    «У нас есть одомашненные животные. Например, кошки, которые с нами уже давно. У них генетически есть предрасположенность к общению с человеком», — отметил Волков.

    Специалист посоветовал смотреть на диких животных в зоопарках и других местах, где наблюдение за ними будет безопасным для жизни.

    Агрессивными могут быть и привычные всем нам домашние любимцы. Волков назвал факторы, из-за которых питомцы могут становиться злыми. Собака или кошка нередко огрызаются на хозяев, если они недостаточно физически активны. Эксперт посоветовал «заигрывать» своих животных. Если у животного под конец дня остается много сил, он будет тратить их на негативные эмоции. Помимо прочего, одиночество влияет на их психику питомца так же, как на психику человека.