14 февраля 2024, 14:03
Зоопсихолог Левченко рассказала, что животные могут испытывать к хозяину только привязанность
Домашние животные, в частности, кошки и собаки, не способны испытывать любовь, но определенно могут питать привязанность к своему хозяину. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач, зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.
По ее словам, любовь для питомцев — это слишком сложное чувство. Однако их привязанность строится на доверии и проявляется определенными признаками. Например, собаки рядом с хозяином виляют хвостом, прижимают уши и дают погладить живот.
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Главная демонстрация чувств кошки — если она приходит спать с хозяином, особенно когда ложится в районе шее и головы. Такой жест говорит о доверии.
«Если кошка подходит для того, чтобы ее погладили, и как бы бодается, это тоже можно считать выражением любви», — отметила эксперт.
Животные
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