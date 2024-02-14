Общество 14 февраля 2024, 14:03 Зоопсихолог Левченко рассказала, что животные могут испытывать к хозяину только привязанность

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Домашние животные, в частности, кошки и собаки, не способны испытывать любовь, но определенно могут питать привязанность к своему хозяину. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач, зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

По ее словам, любовь для питомцев — это слишком сложное чувство. Однако их привязанность строится на доверии и проявляется определенными признаками. Например, собаки рядом с хозяином виляют хвостом, прижимают уши и дают погладить живот.

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Главная демонстрация чувств кошки — если она приходит спать с хозяином, особенно когда ложится в районе шее и головы. Такой жест говорит о доверии.

«Если кошка подходит для того, чтобы ее погладили, и как бы бодается, это тоже можно считать выражением любви», — отметила эксперт.

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