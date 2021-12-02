Зоопаркам и шапито пригрозили массовым закрытием при отсутствии лицензий

Первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил радиостанции «Говорит Москва», что с начала следующего года деятельность зоопарков и цирков будет строго регламентирована.

Отмечается, что с 2022 года эти учреждения не смогут работать без получения специальной лицензии.

«У них осталось меньше месяца на то, чтобы получить лицензии, там очень жесткие требования к условиям содержания животных, их получить крайне тяжело. А те, кто не получит лицензии, с 1 января их деятельность незаконна», — подчеркнул парламентарий.

Он пообещал отравить 1 января в Генпрокуратуру запрос с целью провести проверку деятельности всех российских зоопарков и цирков на предмет наличия лицензий.

«Таким образом, все, у кого лицензии не будет, будут закрыты, а животные будут переданы в реабилитационные центры», — добавил законодатель.