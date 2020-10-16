Зоопарк появится в Байконуре

По словам Рогозина, первой обитательницей зверинца станет молодая верблюдиха, которую ему подарили представители ОАЭ в знак признательности за организацию подготовки и запуска космонавта Хаззаа аль-Мансури.

«Я назвал эту красавицу Байкой и передал в добрые руки организаторов импровизированного зоопарка Байконура, который администрация города планирует открыть весной юбилейного 2021 года», — поделился глава «Роскосмоса».