Зоопарк Иркутска начал принимать новогодние ели в качестве корма для животных

В Иркутском зоопарке начали принимать новогодние ели. Выброшенные деревья пойдут на корм для здешних обитателей. Об этом написал ОТР.

По словам сотрудников зоопарка, хвойные деревья любят верблюды, яки и козы. В елях и соснах содержится ценный запас витаминов для копытных. Для тех животных, которые не едят хвою, лапник будет использоваться в качестве подстилки.

Перед сдачей ели в зоопарке просят очистить дерево от новогодней мишуры, чтобы не навредить животным.