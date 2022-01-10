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    10 января 2022, 12:46

    Зоопарк Иркутска начал принимать новогодние ели в качестве корма для животных

    Оксана Лавнюженко

    В Иркутском зоопарке начали принимать новогодние ели. Выброшенные деревья пойдут на корм для здешних обитателей. Об этом написал ОТР.

    По словам сотрудников зоопарка, хвойные деревья любят верблюды, яки и козы. В елях и соснах содержится ценный запас витаминов для копытных. Для тех животных, которые не едят хвою, лапник будет использоваться в качестве подстилки.

    Перед сдачей ели в зоопарке просят очистить дерево от новогодней мишуры, чтобы не навредить животным.