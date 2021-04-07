Zoom заявил, что решение о запрете доступа госучреждениям из РФ могла принять партнерская компания

Представители Zoom рассказали, что решение о запрете доступа к сервису российским государственным учреждениям могло быть принято одной из партнерских компаний. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Звучит, как будто это могло основываться на сообщениях от одной из наших компаний-партнеров в области продаж, а не Zoom. Мы изучаем этот вопрос», — рассказали в Zoom.

День назад стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, которая предоставляет услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин ранее сообщил, что если Zoom запретит продавать доступ к приложению нашим госучреждениям, то сервис могут заблокировать в России. При этом выразил надежду, что сервис не будет ограничивать доступ к своим продуктам для госкомпаний и госучреждений. Башкин добавил, что информация о возможном запрете исходит от одного из дистрибьютеров сервиса.