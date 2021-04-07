Zооm захотел ограничить доступ госкорпорациям. В этом увидели только плюсы

Отказ Zоom продавать платную версию сервиса госучреждениям СНГ для России должно стать прорывом в разработке программного обеспечения. Такого мнение придерживается директор по маркетинговым коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.

Он сообщил в беседе с «360», что Zооm скорее всего сделал это из-за санкционных рисков на фоне небольшой выручки с российского рынка. Эксперт считает, что для России эта новость не страшна. В ней есть свои плюсы.

«Еще год назад многие российские IT —компании в рамках импортозамещения создали свои программы для видеочатов. Например, Яндекс разработал продукт „Телемост“, компания Mail.ru и Ростелеком — „Сферум“. У нас и до этого на российском рынке были популярные решения, такие как вебинар.ру и ряд других», — рассказал он «360».

Василий черный отметил, что такая ситуация, которая произошла с Zoom стала уже традиционной для России.

«Шоком стало, когда несколько месяцев назад Microsoft не продлил свои коммерческие предложения МГТУ имени Баумана, потому что университет готовит специалистов для компаний, разрабатывающих вооружение. Этот факт нам напомнил, что сидеть исключительно на игле западных IT-решений это опасно. В текущей ситуации, это особенно опасно», — отметил он.

С Zoom ситуация, по мнению эксперта, не такая серьезная. Во-первых, госкомпании и госучреждения смогут работать по текущим договорам. До истекания срока, можно подготовить себе площадку для видеоконференций. Во-вторых, Zoom не запретил бесплатную версию, где разговоры могут длиться до 40 минут. В-третьих, Zoom планирует создать специальный продукт госсектора.

Он отметил, что в свое время правительство Москвы не делало ставку исключительно на Zoom и рекомендовало использовать Microsoft Teams.

«Несмотря на то, что московский департамент образования сделал ставку на несколько сервисов, я думаю, приоритет сместится в сторону российских», — отметил он.