Общество 21 марта 2024, 13:39 Зоолог Тихонов рассказал, что распространение птичьего гриппа в Ростовской области весной маловероятно

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Вспышки птичьего гриппа, как правило, случаются осенью, когда стаи летят на юг, поэтому весной они маловероятны, хотя и теоретически возможны. Об этом сайту rostovgazeta.ru рассказал зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Он подчеркнул, что в редких случаях вспышка птичего гриппа может произойти и в весенний период. Например, если животные болели всю зиму. Но обычно весной птицы все же переносят другие вирусы, а грипп распространяют перед зимовкой.

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«В норме, вирус гриппа находится в природе — в Северном Ледовитом океане. Там птицы заражаются, и, когда летят на юг, разносят вирус», — отметил эксперт.

Он добавил, что за эпидемиологической обстановкой в каждом регионе следят специалисты, которые оценивают ситуацию с заболеваемостью круглый год.

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