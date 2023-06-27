Общество 27 июня 2023, 16:58 Зоолог Рыбалтовский рассказал, что люди сами приманивают змей заброшенными зданиями и мусором

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В последнее время в Москве наблюдается большое количество змей, и люди сами в этом виноваты. Об этом сайту «Мир 24» рассказал зоолог, специалист по экзотическим животным Евгений Рыбалтовский.

По его словам, рептилий привлекают полуразрушенные и заброшенные здания и фундаменты, а также кучи со строительным мусором. То есть любые места, которые могут служить укрытием для хладнокровных и где редко ходят люди.

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«Водоемы, старые заброшенные котлованы привлекают лягушек, которые служат пищей для тех же ужей, и тоже привлекают этих рептилий. Мы сами их приманиваем», — отметил Рыбалтовский.

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