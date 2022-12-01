Общество 01 декабря 2022, 16:05 Зоолог Пономарева рассказала, почему кошки мурлычут Зоолог Пономарева: кошки мурлычут когда довольны и когда недовольны

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Фелинолог Светлана Пономарева рассказала, что кошки при помощи мурлыканья выражают эмоции. Причем как положительные, так и отрицательные, сообщило РИАМО.

«Мурчание — следствие переполняющих кошку эмоций, как положительных, так и отрицательных — боли, страха, неуверенности. Боишься — мурчи, довольна жизнью — мурчи», — пояснила эксперт.

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Что именно чувствует животное, можно определить по громкости, протяженности и высоте звука, уточнил сайт kp.ru. Если питомец доволен, он мурлычет громко и протяжно.

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По словам Пономаревой, кошачье мурчание обладает лечебным эффектом. Его частота усиливает плотность костных тканей и в целом положительно влияет на человеческий организм.

«Частота мурлыканья является лечебной для человека и обладает физиотерапевтическим эффектом в сочетании с теплом тела кошки. Ведь не секрет, что кошки чувствуют боль хозяина и ложатся на больное место», — уточнила эксперт.

Она добавила, что эти животные также способны помочь хозяину избавиться от напряжения после тяжелого дня.