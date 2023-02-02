Общество 02 февраля 2023, 10:45 Зоолог Ос Арутюнян рассказал, по каким животным можно определить приход весны

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Главным предсказателем весны принято считать сурка, но есть и другие животные, способные раньше других почувствовать окончание зимы. Об этом радиостанции Sputnik рассказал зоолог, популяризатор науки, телеведущий Ос Арутюнян.

В США 2 февраля отмечают день сурка. Если зверек проснулся в этот день, то весна скоро придет. Но, по словам Оса Арутюняна, предсказателем может быть любое животное, впадающее в спячку.

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«Самый хрестоматийный символ России — медведь. Он периодически просыпается в конце зимы и выглядывает наружу. Если он увидел, что появилась трава, то из спячки выходит. Это отличный индикатор», — рассказал Ос Арутюнян.

Также он добавил, что еще можно последить за пчелами. Если они начали летать вокруг ульев, это значит, что весна уже пришла.