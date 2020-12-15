Зоолог объяснил, как отучить собаку бояться фейерверков

Если любимец уже ненормально реагирует на такой шум, лучше гулять с ним, пока на улице тихо.

«Возможно, стоит дать какой-то успокоительный препарат, но это уже на усмотрение врача. Второй момент, когда собака уже испугалась, то лучше подождать, когда она сама успокоится», — предупредил специалист.

Эксперт объяснил, что, если успокаивать пса, это будет лишь подкреплять это беспокойное поведение. Дело в том, что собака всегда ориентируется на поведение своего хозяина. Если человек излучает спокойствие, то и питомец со временем перестанет нервничать.

Еще важно не ругать четвероногого друга за испуг. Так можно лишь усилить стресс. Собаку можно приучать к громким звукам постепенно. Начать можно с хлопков в ладоши или шариков. Далее получится перейти на небольшие петарды. Такие тренировки надо проводить со специалистом.