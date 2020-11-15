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    15 ноября 2020, 19:07

    Зоолог назвал главные фобии кошек

    Андрей Иванов

    Психика кошек устроена попроще, чем у человека, но у них тоже есть фобии. Больше всего наши хвостатые любимцы боятся дождя и пылесоса. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила президент Московского клуба любителей кошек (WCF) Людмила Макарова.
    Зоолог назвал главные фобии кошек

    Собеседница подчеркнула, что домашние кошки более уязвимы психологически, чем те, которые живут на улице. Поэтому им нужно помогать избавляться от страхов.

    «Если у нее (кошки — прим. ред.) в жизни все было хорошо и она жила в обстановке любви и согласия со своими хозяевами, то у нее страхи такие, очень забавные, например: внезапно принесли пылесос, который сам двигается. Это может быть страх непонятного», — рассказала Макарова.

    Она добавила, что обычных пылесосов со шлангом кошки боятся из-за генетического страха перед змеями. Если животное оказалось с хозяином на улице во время дождя, то от панического страха воды, которая льет с неба, его можно избавить, посадив под полу куртки.

    Макарова уверена, что со всеми кошачьими страхами можно бороться лаской и демонстрацией безопасности. Состояние и воспитание животных напрямую зависит от хозяев, поэтому нужно проявлять внимание и делать жизнь своих питомцев комфортнее.