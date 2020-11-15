Зоолог назвал главные фобии кошек

Собеседница подчеркнула, что домашние кошки более уязвимы психологически, чем те, которые живут на улице. Поэтому им нужно помогать избавляться от страхов.

«Если у нее (кошки — прим. ред.) в жизни все было хорошо и она жила в обстановке любви и согласия со своими хозяевами, то у нее страхи такие, очень забавные, например: внезапно принесли пылесос, который сам двигается. Это может быть страх непонятного», — рассказала Макарова.

Она добавила, что обычных пылесосов со шлангом кошки боятся из-за генетического страха перед змеями. Если животное оказалось с хозяином на улице во время дождя, то от панического страха воды, которая льет с неба, его можно избавить, посадив под полу куртки.

Макарова уверена, что со всеми кошачьими страхами можно бороться лаской и демонстрацией безопасности. Состояние и воспитание животных напрямую зависит от хозяев, поэтому нужно проявлять внимание и делать жизнь своих питомцев комфортнее.