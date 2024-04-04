Общество 04 апреля 2024, 14:41 Зоолог Мария Кулакова: при встрече со змеей нельзя трогать ее палкой или кидать в нее камнями

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При встрече со змеей в лесу или на дороге ни в коем случае нельзя трогать ее палкой или кидать в нее камнями. Об этом изданию Regions сообщила зоолог Мария Кулакова.

Речь идет не только об опасных змеях по типу гадюки, но и о неядовитых. Нарушив покой животного, оно может разозлиться и напасть на человека.

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«Опасность для людей представляют любые змеи, даже неядовитые. Так как любой укус может привести к заражению», — процитировал kp.ru зоолога.

Кулакова также призвала не показывать змее свой страх, а попытаться обойти ее стороной и не смотреть на нее вовсе.