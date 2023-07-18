Общество 18 июля 2023, 17:30 Зоолог Кречмар порекомендовал при встрече с животным в лесу постараться отойти от него подальше

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Если вы случайно встретили дикое животное в лесу, то постарайтесь отойти от него как можно дальше. Об этом ИА НСН сообщил зоолог Михаил Кречмар.

Эксперт объяснил, что дикие животные могут повести себя по-разному: как убежать, так и проявить любопытство и даже агрессию. Чтобы избежать неприятностей, стоит вести себя максимально спокойно, не кидаться в них ветками и камнями, не кричать.