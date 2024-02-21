Общество 21 февраля 2024, 18:13 Зооинженер Базаркина: обувь нужна только декоративным собакам

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Специальная обувь и одежда нужны только для декоративных пород собак. Крупные породы одевать не стоит, сообщила зооинженер и зоотехник Наталья Базаркина в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, обувь необходима для питомцев, которые находятся близко к земле. Она поможет предотвратить замерзание лап и их разъедание токсичными реагентами и химическими средствами.

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Владельцам крупных собак лучше всего перед прогулкой мазать лапы питомцу специальным защитным кремом или маргарином, отметила Базаркина.