21 февраля 2024, 18:13
Зооинженер Базаркина: обувь нужна только декоративным собакам
Специальная обувь и одежда нужны только для декоративных пород собак. Крупные породы одевать не стоит, сообщила зооинженер и зоотехник Наталья Базаркина в беседе с Pravda.Ru.
По словам эксперта, обувь необходима для питомцев, которые находятся близко к земле. Она поможет предотвратить замерзание лап и их разъедание токсичными реагентами и химическими средствами.
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Владельцам крупных собак лучше всего перед прогулкой мазать лапы питомцу специальным защитным кремом или маргарином, отметила Базаркина.
Собаки
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