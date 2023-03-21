Общество 21 марта 2023, 15:23 Зооинженер Анастасия Калинина рассказала об особенностях кормления морских свинок

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Морские свинки — довольно частые питомцы в российских домах, но крайне важно следить за их питанием и не давать им продукты животного происхождения. Об этом Pravda.Ru рассказала зооинженер Анастасия Калинина.

По ее словам, грызунам нельзя давать также соленые, жареные, копченые и маринованные продукты. Также под запретом сладости, свежий хлеб и сахар. Кроме того, морским свинкам можно не все овощи и фрукты. Так, стоит избегать авокадо, винограда, капусты, свеклы, чеснока, лука и ботвы картошки и помидоров. Нельзя давать питомцам траву, которую собрали у дороги.

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Лучше всего кормить морских свинок специальной зерновой смесью. Она продается в зоомагазинах. Желательно, чтобы она была обогащена витамином С, который не вырабатывается у этих животных самостоятельно.

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