Зообизнес предложил способы стабилизировать цены на корма для животных в России

Цены на товары для животных подскочили на 5–10%. Всему виной курс валют и логистические проблемы. В целях поддержки и стабилизации отрасли производителям таких товаров предложили компенсировать проценты, а также снизить ставки по кредитам.

Такие предложения в правительство направили члены Союза предприятий зообизнеса, сообщила газета «Известия».

Предлагаемые меры, как пояснили авторы инициативы, направлены на поддержку и стабилизацию отрасли. Ситуация на рынке сегодня обострена ажиотажем и опасениями дефицита. У производителей цены выросли на 5–10%, до магазинов могут доходить с наценкой до 60%. ФАС уже начала получать обращения россиян о росте цен и запустила общую проверку.

«Основная проблема сейчас — это паника. Запасов хватит на месяц-полтора, и за это время проблемы с логистикой должны решить. Но люди приходят и покупают корм мешками, сметают с полок, что создает определенные сложности», — рассказала генеральный директор Союза производителей зообизнеса (СПЗ) Татьяна Колчанова.

Из-за повышенного спроса уже наблюдается нехватка кормов зарубежного производства. Альтернативу импорту отечественные компании смогут создать, уверены эксперты, но на это потребуется время.

«Некоторые меры по поддержке отечественных производителей уже приняли», — отметила Колчанова. Например, до конца плановые проверки на предприятиях могут проводиться только по инициативе самих компаний. Это касается и тех организаций, которые производят продукцию, требующую лицензирования, добавила она.

Кроме того, по мнению членов союза предприятий зообизнеса, компаниям в отрасли нужно компенсировать проценты по кредитам, а также субсидировать ставки до 8–9% и снизить НДС на отечественные корма до 10%.

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