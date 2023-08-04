Общество 04 августа 2023, 16:23 Зону отдыха на востоке Москвы временно закрыли для купания Роспотребнадзор запретил купание в Путяевском пруду № 1 на востоке Москвы https://www.vao-moscow.ru/

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Купание в Путяевском пруду № 1 на востоке Москвы временно запретили. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, проверка воды показала, что ее качество не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Поэтому на пляже установили знаки о запрете купания. Когда микробиологические показатели водоема придут в норму, плавать в Путяевском пруду снова разрешат.

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Также сегодня Роспотребнадзор временно закрыл пляжи «Левобережный» и «Головинские пруды». Эти территории продолжат функционировать как зоны отдыха.