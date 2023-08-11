Общество

11 августа 2023, 11:58

Зону отдыха на севере Москвы закрыли для купания

Роспотребнадзор запретил купание в Большом садовом пруду в Москве

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Роспотребнадзор закрыл Большой садовый пруд для купания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Роспотребнадзора, специалисты взяли пробы воды из пруда и заключили, что она не соответствует нормам. В связи с этим закрыли его для купания. Однако провести время на свежем воздухе и позагорать на этой территории можно.

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Кроме Большого садового пруда, закрыли Путяевский пруд № 1 в Сокольниках, пляжи «Левобережный» и «Головинские пруды».

Роспотребнадзор также перечислил зоны отдыха, где можно купаться:

  • Серебряный бор-2 и 3;
  • Мещерское;
  • Большой городской пруд;
  • Школьное озеро;
  • Черное озеро;
  • Пляж «Динамо»;
  • Тропарево.

Ранее жителям столицы сообщили, что два летних бассейна появятся на берегу Москвы-реки.

Отдых

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