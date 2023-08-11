Общество 11 августа 2023, 11:58 Зону отдыха на севере Москвы закрыли для купания Роспотребнадзор запретил купание в Большом садовом пруду в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Роспотребнадзор закрыл Большой садовый пруд для купания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Роспотребнадзора, специалисты взяли пробы воды из пруда и заключили, что она не соответствует нормам. В связи с этим закрыли его для купания. Однако провести время на свежем воздухе и позагорать на этой территории можно.

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Кроме Большого садового пруда, закрыли Путяевский пруд № 1 в Сокольниках, пляжи «Левобережный» и «Головинские пруды».

Роспотребнадзор также перечислил зоны отдыха, где можно купаться:

Серебряный бор-2 и 3;

Мещерское;

Большой городской пруд;

Школьное озеро;

Черное озеро;

Пляж «Динамо»;

Тропарево.

Ранее жителям столицы сообщили, что два летних бассейна появятся на берегу Москвы-реки.