11 августа 2023, 11:58
Зону отдыха на севере Москвы закрыли для купания
Роспотребнадзор запретил купание в Большом садовом пруду в Москве
Роспотребнадзор закрыл Большой садовый пруд для купания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Роспотребнадзора, специалисты взяли пробы воды из пруда и заключили, что она не соответствует нормам. В связи с этим закрыли его для купания. Однако провести время на свежем воздухе и позагорать на этой территории можно.
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Кроме Большого садового пруда, закрыли Путяевский пруд № 1 в Сокольниках, пляжи «Левобережный» и «Головинские пруды».
Роспотребнадзор также перечислил зоны отдыха, где можно купаться:
- Серебряный бор-2 и 3;
- Мещерское;
- Большой городской пруд;
- Школьное озеро;
- Черное озеро;
- Пляж «Динамо»;
- Тропарево.
Ранее жителям столицы сообщили, что два летних бассейна появятся на берегу Москвы-реки.
Отдых
Роспотребнадзор
Москва 2023
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