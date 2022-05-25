Зону отдыха могут обустроить в Кочуровском парке Кирова

В Кирове предпринимателям предложили создать зону отдыха в Кочуровском парке. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что местные жители интересовались в соцсетях, почему стройматериалы находились на территории парка. На протяжении нескольких лет там работали аттракционы, но в итоге площадку демонтировали, поскольку предприниматель приостановил деятельность.

«Освободившаяся площадка может быть и в дальнейшем использована как зона отдыха, где желающие предприниматели могут разместить аттракционы», — говорится в сообщении.