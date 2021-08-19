«Зона неблагоприятной погоды». Грозы и потопы в Сочи объяснили географическим положением

Сочи снова ждут грозы с ливневыми дождями и шквалистым ветром. Возможно резкое поднятие воды в реках. Это уже не первое предупреждение, которое объявляют в городе этим летом. Во многом это связано с физико-географическим расположением Сочи, заявила «360» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«20 августа ночью и утром 21 августа в Сочи ожидается комплекс метеорологических явлений — это сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На реках возможен резкий подъем воды до неблагоприятных отметки», — сообщила Макарова.

Утром и днем 20 августа на участке Магри — Веселое есть опасность образования смерчей. Макарова уточнила, что это краткосрочный прогноз, дальнейшая обстановка будет уточняться специалистами.

Она напомнила, что это уже не первое предупреждение, которое выпускают в Сочи этим летом.

«Это связано с тем, что там формируется зона неблагоприятной погоды. Сочи — это опасный район. Регион расположен на побережье, рядом горы. И понятно, что и последствия опасных явлений, возникающих там, могут быть существенны», — добавила она.

Макарова добавила, что на это влияет и сама физико-географическая особенность этого региона — присутствует большая акватория воды, рядом горы. Все это вносит существенный вклад в процесс осадкообразования.

Местные власти уже рекомендовали жителям и туристам готовиться к непогоде, отказаться от отдыха на берегу моря и позаботиться о сохранности своих автомобилей.

В конце июля в Сочи произошло серьезное наводнение, несколько человек погибли. В поселке Лоо обрушилась часть набережной. Оказался затопленным участок федеральной трассы в районе Адлера.