Зона для пикника открылась на Тарелочкином пруду в Балашихе

Зона для пикника открылась на территории Тарелочкиного пруда в Балашихе. Там оборудовали 16 беседок с навесами на восемь человек каждая.

Глава городского округа Сергей Юров подчеркнул, что благоустройство имеет для Балашихи особое значение, так как треть территории муниципалитета — это земли лесного фонда, и практически нет ни одного микрорайона, который не примыкал бы к территории леса.

«У жителей справедливое требование, чтобы эти леса были благоустроены, чтобы там было чисто, и можно спокойно пройти и отдохнуть на этой территории. Теперь у нас есть такая площадка на Тарелочкином пруду», — констатировал Сергей Юров.

Глава Балашихи поблагодарил Комитет лесного хозяйства Московской области за создание таких площадок на территории округа.

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В свою очередь, председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников напомнил, что губернатор региона в своем ежегодном послании поставил задачу сделать леса комфортными, чтобы каждый житель мог отдохнуть с удовольствием.

«Мы будем стараться и дальше делать леса чище. Единственная просьба к вам: пришли в лес — уберите, пожалуйста, за собой. Давайте все вместе сделаем наши леса чистыми, красивыми, ухоженными! И именно в этих целях мы открываем эту небольшую пикниковую зону», — сказал глава Комлесхоза.

Создание пикниковых зон на территории лесного фонда Подмосковья проводится в рамках государственной программы «Наше Подмосковье» по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. В сентябре на территории Московской области откроются 13 таких зон. На их территории будут расположены беседок с навесами, где установлены скамейки, мангалы и урны.