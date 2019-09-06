  • Зона для пикника открылась на Тарелочкином пруду в Балашихе

    06 сентября 2019, 16:21

    Юлия Смирнова

    Зона для пикника открылась на территории Тарелочкиного пруда в Балашихе. Там оборудовали 16 беседок с навесами на восемь человек каждая.
    Зона для пикника открылась на Тарелочкином пруду в Балашихе

    Глава городского округа Сергей Юров подчеркнул, что благоустройство имеет для Балашихи особое значение, так как треть территории муниципалитета — это земли лесного фонда, и практически нет ни одного микрорайона, который не примыкал бы к территории леса.

    «У жителей справедливое требование, чтобы эти леса были благоустроены, чтобы там было чисто, и можно спокойно пройти и отдохнуть на этой территории. Теперь у нас есть такая площадка на Тарелочкином пруду», — констатировал Сергей Юров.

    Глава Балашихи поблагодарил Комитет лесного хозяйства Московской области за создание таких площадок на территории округа.

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    В свою очередь, председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников напомнил, что губернатор региона в своем ежегодном послании поставил задачу сделать леса комфортными, чтобы каждый житель мог отдохнуть с удовольствием.

    «Мы будем стараться и дальше делать леса чище. Единственная просьба к вам: пришли в лес — уберите, пожалуйста, за собой. Давайте все вместе сделаем наши леса чистыми, красивыми, ухоженными! И именно в этих целях мы открываем эту небольшую пикниковую зону», — сказал глава Комлесхоза.

    Создание пикниковых зон на территории лесного фонда Подмосковья проводится в рамках государственной программы «Наше Подмосковье» по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. В сентябре на территории Московской области откроются 13 таких зон. На их территории будут расположены беседок с навесами, где установлены скамейки, мангалы и урны.