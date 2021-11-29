Медсестра назвала навязанным бритье интимных зон перед родами

Бритье интимных зон перед родами является навязанным. Причем в некоторых случаях удаление волос может быть опасно, предупредила канадская медсестра Анджела Грант Бюхнер.

Медсестра сняла видео для TikTok, в котором рассказала о вреде бритья интимных зон перед родами. Она пояснила, что такая процедура повышает риск инфицирования. Под роликом многие девушки написали, что их заставляли бриться перед родами. Видел Бюхнер посмотрели уже более 3,8 миллиона пользователей.

«Я знаю, что во многих больницах в США до сих пор является нормальной практикой брить роженицам интимную зону перед родами, хотя исследования показали, что это не обязательно, а иногда даже опасно. Проблема в том, что таким образом можно занести инфекцию», — сказала медсестра изданию BuzzFeed.

Она добавила, что перед родами не нужно как-то подготавливать интимную зону. Если женщину что-то смущает, то она может просто коротко подстричь волосы. По словам Бюхнер, лучше всего прибегнуть к восковой эпиляции. Но убирать волосы нужно не раньше, чем за несколько дней до родов.