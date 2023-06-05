Общество 05 июня 2023, 05:42 «Золушку» и «Спящую красавицу» переснимут в жанре ужасов Кинопоиск

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Сказки «Золушка» и «Спящая красавица» решили переснять в жанре фильмов ужасов. Об этом сообщил портал Bloody Disgusting.

Новые фильмы получат название «Проклятие Золушки» и «Спящая красавица: Резня». Съемки начнутся в августе 2023 года в Великобритании. Режиссером экранизации стала Луиза Уоррен, которая уже имеет обширный опыт в съемке ужастиков.

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Страшный фильм об известной Спящей красавице покажет историю принцессы Талии, чья жизнь кардинально изменится после смерти отца. По сюжету героиня тоже будет введена в магический сон, но когда проснется, то попадет в жуткий мир внутридворцовых интриг смерти и страха. Подобное ожидает и золушку, но какой сюжет будет в переснятом фильме пока не сообщается.

Ранее британское издательство Ladybird Books усомнилось в политкорректности «Золушки» и «Спящей красавицы». По его версии, сюжеты сказок могут быть уже «устаревшими и вредными» для просмотра.