Золушка из США устроила фотосессию с хрустальной рукой вместо туфельки

Жительница американского штата Флорида Мэнди Песли, у которой в детстве ампутировали часть правой руки, устроила фотосессию в образе Золушки. Вместо туфельки ее героиня оставила принцу прозрачный протез, специально изготовленный для этого события. Принца сыграл муж героини Райан.

Фотографии Мэнди выложила в своем Facebook. Американка рассказала, что фотосессия готовилась для конкурса костюмов, проходившего этим летом. Из-за болезни она не смогла в нем участвовать и планировала отложить снимки, чтобы попытать удачу в следующем году.

Однако на днях к ней обратились друзья и попросили показать какие-нибудь свои фото маленькой девочке, родившейся с одной рукой. И Мэнди решила выложить снимки, предназначенные для конкурса, чтобы воодушевить ребенка.

«Когда моя дочь в прошлом году проходила в школе сказку о Золушке, я поняла, что, несмотря на обилие прекрасных сказок, до сих пор не было принцесс, похожих на меня! Когда я росла, то никогда не видела, чтобы о таких же девочках, как я, рассказывали в СМИ. Мне потребовалось много времени, чтобы понять: то, что отличает нас, может также быть тем, что делает нас сильными, красивыми и неповторимо уникальными», — написала Песли.

Прозрачный протез для нее изготовили в одной строительной фирме. В клинике из Калифорнии женщине «помогли разобраться», как его прикрепить. Фотограф Келли Андерсон запечатлела моменты преображения Золушки в принцессу.

Пост Мэнди вызвал большой резонанс. После этого она завела отдельную страницу Be the Spark Cosplay («Косплей „Будь звездой“»).

«Моя цель на этой странице — использовать косплей и искусство, чтобы продемонстрировать красоту в нашей непохожести», — написала Мэнди.

Помимо фотосессий американка, судя по ее Facebook, увлекается карате и сочиняет песни.